Kalkilya'da Filistinlilere Saldırı: 21 Yaralı - Son Dakika
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Kalkilya'da Filistinlilere Saldırı: 21 Yaralı

İsraillilerin Kalkilya'da düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli yaralandı, çok sayıda mülk ateşe verildi.

21.01.2025 02:46
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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 21 Filistinli yaralandı, çıkan olaylarda Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve araç kundaklandı.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, ekiplerinin Kalkilya'ya bağlı Funduk ve Cinsafut beldelerindeki olaylarda 21 yaralıya müdahale ettiğini bildirdi.

Açıklamada, yaralanmaların 12'sinin ağır darp nedeniyle, 9'unun ise göz yaşartıcı gazdan etkilenme sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün akşam, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine saldırarak Filistinlilere ait ev, iş yerleri ve araçları ateşe verdi.

AA muhabirine konuşan Funduk Belediye Başkanı Luey Teym, "Yüzlerce yerleşimci, kasabanın çevresinde vatandaşların evlerine ve araçlarına saldırdı. Çok sayıda aracı ateşe verdiler ve bazı iş yerlerini tahrip ettiler." dedi.

Teym, "Kasabada durum gergin. Zaman zaman silah sesleri duyuyoruz ama kaynağını tespit edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin'in resmi radyosu Filistin'in Sesi de Funduk ve Cinsafut'a yönelik kapsamlı saldırılar düzenlendiğini ve bu saldırılarda evlerin, araçların ve iş yerlerinin ateşe verildiğini duyurdu.

İsrail güçleri, akşam saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği baskında, aralarında çocukların da olduğu 64 Filistinliyi gözaltına almıştı.

?- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi ölmüş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalkilya'da Filistinlilere Saldırı: 21 Yaralı - Son Dakika

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