Kalkınma Yolu Projesi'nde Koordinasyon Kurulu Kuruluyor - Son Dakika
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Kalkınma Yolu Projesi'nde Koordinasyon Kurulu Kuruluyor

İran, Türkiye, Katar ve BAE ulaştırma bakanları, Kalkınma Yolu Projesi için ortak bir koordinasyon kurulu kurdu.

31.10.2024 19:16
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Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulaştırma bakanlarının Kalkınma Yolu Projesi'nin çalışmalarını ortak şekilde yönetmek için bir koordinasyon kurulmasını kabul ettiğini ve burada bir mutabakat deklarasyonu üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Muhaybis, başkent Bağdat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili ikincisi düzenlenen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Kalkınma Yolu Projesi'nin çalışmalarını ortak yönetmek için bir koordinasyon kurulmasının kabul edildiğini belirten Iraklı Bakan'ın açıkladığı söz konusu deklarasyonda, şu ifadeler yer aldı:

"Taraf ülkeler arasında ortak işbirliğinin sağlanması için çalışmak. Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili tüm çalışmaların uygulanması için gerekli ortak işbirliğinin etkinleştirilmesi. Kalkınma Yolu Projesi hedeflerine ulaşılmasını desteklemek amacıyla taraf ülkeleri bilgi ve deneyimleri paylaşmaya teşvik etmek. İlgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkin ve öngörülmüş işbirliği fırsatları yaratmak için çalışmak. Taraf ülkelerin, mal ve yolcu taşımacılığına yönelik Kalkınma Yolu Projesi ile bağlantı kurma yollarını incelemek üzere ortaklaşa çalışması. Kalkınma Yolu'nun uluslararası kara taşımacılığı için çekici bir uluslararası koridor ve etkili alternatif olması çabasına yoğunlaşmak."

Bağdat'ta Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti'nin katılımıyla Kalkınma Yolu Projesi Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Bağdat, Katar, İran, Irak, Son Dakika

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