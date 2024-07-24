Kamala Harris'ten ilk seçim mitingi: 'Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu biliyorum' - Son Dakika
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Kamala Harris'ten ilk seçim mitingi: 'Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu biliyorum'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen başkanlık seçimlerinde ilk mitingini gerçekleştirdi. Wisconsin'deki mitingde konuşan Harris, Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu bildiğini ve onun politikalarının geri kalmış olduğunu savundu. Harris, çocuk yoksulluğu, sendika hakları, uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ve emeklilik gibi konulara öncelik vereceğini belirtti.

24.07.2024 00:27
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- Kamala Harris'ten ilk seçim mitingi: " Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu biliyorum"

WASHINGTON - ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk seçim mitingini Wisconsin'de gerçekleştirerek, "Her türlü suçluyla mücadele ettim. Bu yüzden bana kulak verin, Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu biliyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk seçim mitingini Wisconsin'de gerçekleştirdi. Başkanlık seçimlerinde kilit eyaletlerden biri olan Wisconsin'deki Milwaukee şehrinde binlerce kişiden oluşan kalabalığa seslenen Harris, başkan seçilmesi halinde önceliklerinin çocuk yoksulluğu ile mücadele, sendika hakları, uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ve "onurlu bir şekilde emekli olabilmek" olacağını söyledi. Harris, seçim konuşmasında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile kendi arasındaki tercihin "özgürlük ve kaos arasında tercih meselesi" olacağını ifade etti. Harris, "Her bireyin sadece hayatını devam ettirme değil, aynı zamanda ilerleme fırsatına sahip olduğu bir geleceğe inanıyoruz" diye konuştu.

"Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu biliyorum"

Konuşmasında Trump'ı hedef alan Harris, "Her türlü suçluyla mücadele ettim. Kadınlara kötü muamele eden saldırganlar, tüketicileri dolandıran sahtekarlar, kendi çıkarları için kuralları çiğneyen düzenbazlar. Bu yüzden bana kulak verin, Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu biliyorum" dedi.

Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'ın milyarderler tarafından desteklendiğini ve şahıslar ile şirketlerin özel çıkarlarını temsil ettiğini, kendi seçim kampanyasının ise "önce halk" dediğini ileri sürdü. Rakibi Trump'ın politikalarının köhneleşmiş ve geri kalmış olduğunu savunan Harris, "Geri gitmiyoruz. Neden geriye gitmediğimizi size söyleyeyim. Bizimkisi, gelecek için verilen bir mücadele" diye konuştu.

Demokrat siyasetçi, insanları silah şiddetinden korumak için "kırmızı bayrak yasası" olarak da bilinen riske dayalı silahlara el koyma yasasını geçirmeyi, silah satışı sırasında geçmiş taraması yapılmasını ve saldırı silahı yasağı getirmeyi vaat etti. "Önümüzdeki 105 gün içerisinde yapmamız gereken şeyler var. Önümüzde kazanmamız gereken bir seçim var" diyen Harris, ilk seçim konuşmasında, "Mücadeleye hazır mıyız? Evet, mücadele edip kazanacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kamala Harris'ten ilk seçim mitingi: 'Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu biliyorum' - Son Dakika

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