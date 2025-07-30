Kamçatka'da Deprem, Tsunami Uyarıları Artık Verildi - Son Dakika
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Kamçatka'da Deprem, Tsunami Uyarıları Artık Verildi

30.07.2025 14:04
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Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem sonrası, ABD ve Güney Doğu Asya'da tsunami uyarıları yapıldı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Güney Doğu Asya ülkeleri ve ABD'nin çeşitli bölgelerinde tsunami uyarıları verildi.

Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki deprem ve çok sayıda artçı sarsıntının ardından, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler tsunami uyarısı ve tahliye çağrılarında bulundu.

ABD'nin California eyaleti kıyıları için de tsunami uyarısı yapıldı.

ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi, "gözlem" düzeyinden "uyarı"ya yükseltildi.

ABD'de şu anda tsunami uyarısının devam ettiği tek yer California'nın kuzeyi.

Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, liman polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

CNN'in FlightRadar24'ün bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Honolulu kentine yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Takip verilerine göre Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan ve Hawaii'ye giden çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçuşlar kalkış havalimanlarına geri döndü.

Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines, Hawaii'ye kalkışları bekletirken bazı rotalardaki uçuşlarını yönlendiriyor.

Los Angeles'ta güvenlik güçlerine ait helikopterler, tsunami uyarısının yürürlükte olduğunu belirtmek için sahil civarında devriye geziyor.

Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan ilk ölçümlerde, tsunaminin California'ya ilk ulaştığı yerde yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde bir dalganın oluştuğu kaydedildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, dalgaların San Francisco'ya da ulaştığını bildirdi.

Bu arada, Kanada'nın British Columbia eyaleti, Haida Gwaii ile Vancouver Adası'nın kuzeydoğu ve dış batı kıyılarını da içeren bir tsunami uyarısı yayımladı.

Eyalette, dalgaların 30 santimetreye ulaştığı aktarıldı.

Hawaii'deki uyarı seviyesi "tavsiyeye" düşürüldü

ABD Sahil Güvenliği, tüm ticari gemilerden Hawaii limanlarını terk etmelerini isteyerek Hawaii'deki tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Hawaii basınındaki haberlere göre, eyaletteki tsunami uyarısı tavsiye seviyesine düşürüldü.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Direktörü Chip McCreery, Honolulu Star-Advertiser gazetesine yaptığı açıklamada "en kötü kısmının" geride kaldığını söyledi.

Honolulu şehrini de kapsayan Oahu Adası'nda ise tahliyeler kaldırıldı.

Oahu Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından X üzerinden yapılan açıklamada, insanların tahliye edilen bölgelere geri dönmesine izin verildiği bildirildi.

Japonya'da neredeyse 2 milyon kişi için tahliye uyarısı

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Fukuşima'nın güneyindeki Pasifik kıyısında tsunami alarmının tavsiye seviyesine indirildiğini bildirirken, kuzeyde ise alarm devam ediyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.

Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (FDMA) yapılan açıklamada, Pasifik kıyısındaki 220'den fazla bölgede 1,9 milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı verildiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami dalgalarının boyunun 1,3 metreye ulaştığını, dalgaların gittikçe büyüdüğünü açıkladı.

The Japan Times'ın haberine göre, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki çalışanlar yüksek yerlere tahliye edildi. Radyoaktif suyun okyanusa bırakılmadan önce arıtılması sürecinin olaylardan olumsuz etkilenmediği, çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.

Çin, Endonezya ve Filipinler'de tsunami alarmı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, depremin ardından öngörülen tsunami için sarı alarm verdi.

Endonezya'da yayın yapan Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, ülkenin kıyı şeridindeki 10 bölge için tsunami uyarısı yaptı.

Filipinler'in Manila Times gazetesinin haberine göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından dalga boyu 1 metrenin altında olan tsunaminin ülkeyi vuracağını açıklayarak, halka sahillerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Galapagos Adaları'nda dalga boyu 1,4 metreye çıkabilir

CNN'in haberine göre, Şili'de ülkenin tüm kıyı şeridinde tsunami tehlikesi bulunduğuna dikkati çekilirken, Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda dalga boylarının 1,4 metreye yükselebileceği belirtildi.

Meksika ve Orta Amerika Entegre Tsunami Uyarı Sistemi ise Meksika'nın kuzeyinden Panama'ya kadar olan kesim için tsunami uyarısı yayımladı.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyısındaki Narino ve Choco bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan plajları ve kıyı bölgelerini tahliye etmeleri ve kıyıdan uzaklaşıp yüksek yerlere çıkmaları istendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem bu yüzyılda meydana gelen en şiddetli dört, 1900 yılından bu yana meydana gelen en şiddetli sekiz deprem arasında yer aldı.

Deprem, dünyadaki yer sarsıntılarının çoğunun meydana geldiği Pasifik Okyanusu çevresindeki sismik faylar halkası olan "Pasifik Ateş Çemberi" boyunca meydana geldi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamçatka'da Deprem, Tsunami Uyarıları Artık Verildi - Son Dakika

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