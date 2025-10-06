Kamp Alanında Tüfekle Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kamp Alanında Tüfekle Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kamp Alanında Tüfekle Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
06.10.2025 16:10  Güncelleme: 16:14
Kamp Alanında Tüfekle Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kuşçular Mahallesi'nde kamp yapan Burçin Razak Akyürek, pompalı tüfekle vurularak öldü. Eşi gözaltında.

İzmir'in Urla ilçesinde T.A., bulunduğu araçtan kazara ateşlediğini ileri sürdüğü tüfekle eşi Burçin Razak Akyürek'i öldürdü.

BAŞINDAN VURULDU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYYBETTİ

Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'na kamp yapmak için ciple bölgeye gelen çiftten Burçin Razak Akyürek, dün pompalı tüfekle başından vuruldu. Akyürek aracın önünde kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Razak Akyürek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi T.A. gözaltına alınırken, aracın içinde koltuktaki otomatik tüfeğe de el konuldu. Akyürek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Burçin'in eşi tarafından vurulmadan önceki görüntüleri

KAZARA ATEŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

T.A.'nın ilk ifadesinde, araçtayken tüfeği kazara ateşlediğini, saçmaların bu sırada cipin önünde duran eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

Burçin'in eşi tarafından vurulmadan önceki görüntüleri

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, çiftin olaydan bir gün önce çekip sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin araçla kamp alanına giriş yaptıktan sonra birlikte kahvaltı hazırladıkları anlar yer aldı.

Burçin Razak Akyürek'in yarın toprağa verileceği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Burçin'in eşi tarafından vurulmadan önceki görüntüleri
Burçin'in eşi tarafından vurulmadan önceki görüntüleri
Burçin'in eşi tarafından vurulmadan önceki görüntüleri
Kaynak: DHA

