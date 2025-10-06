Kamp Alanında Tüfekle Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde T.A., bulunduğu araçtan kazara ateşlediğini ileri sürdüğü tüfekle eşi Burçin Razak Akyürek'i öldürdü.

BAŞINDAN VURULDU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYYBETTİ

Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'na kamp yapmak için ciple bölgeye gelen çiftten Burçin Razak Akyürek, dün pompalı tüfekle başından vuruldu. Akyürek aracın önünde kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Razak Akyürek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi T.A. gözaltına alınırken, aracın içinde koltuktaki otomatik tüfeğe de el konuldu. Akyürek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZARA ATEŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

T.A.'nın ilk ifadesinde, araçtayken tüfeği kazara ateşlediğini, saçmaların bu sırada cipin önünde duran eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, çiftin olaydan bir gün önce çekip sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin araçla kamp alanına giriş yaptıktan sonra birlikte kahvaltı hazırladıkları anlar yer aldı.

Burçin Razak Akyürek'in yarın toprağa verileceği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.