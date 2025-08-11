Kamu Çalışanından Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
Kamu Çalışanından Dolandırıcılık İddiası

11.08.2025 13:50
Selda K., telefonuna uzaktan erişimle dolandırıldığını ve bankaya dava açtığını belirtti.

ANKARA'da kamu çalışanı Selda K. (38), evinde uyurken kimliği belirsiz kişilerce cep telefonuna uzaktan erişim sağlanıp, mobil bankacılık bilgileri kullanılarak hesabındaki para transfer edildi, adına da 2 kredi çekildi. Toplam 628 bin TL dolandırılan Selda K., suç duyurusunda bulunurken, kredi taksitleri için icra takibi başlatan bankaya da dava açtı.

Selda K., 28 Ocak'ta şarjı dolu olan şifresiz kullandığı telefonunu başucuna koyarak uyudu. Sabah saat 10.00 sıralarında uyandığında telefonunun kapalı olduğunu, açmak istediğinde de şifre konulduğunu fark etti. Evinin yakınında bulunan telefoncuda telefonunu açtıran Selda K., mobil bankacılık bilgileri kullanılarak 3 farklı bankadaki hesaplarında bulunan para ile bir bankadan adına çekilen 2 kredi tutarının Muhammet B. ve Engin K.'ye parça parça gönderildiğini gördü. Toplam 628 bin 500 TL dolandırıldığını iddia eden Selda K., hesaplarına bloke koydurdu. Selda K., işlemin kendisine ait olmadığını ve paranın transfer edildiği hesap sahiplerini tanımadığını ileri sürerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BANKANIN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

Selda K., 2 kredinin taksitlerini ödemeyince bankanın başlattığı icra takibine itiraz ederek, karşı dava açtı. Selda K., avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne gönderdiği dava dilekçesinde, 07.00 sıralarında yapılan yüksek tutarlı kredi başvurusu ve diğer havale işlemlerinde bankanın kendisinden onay almadığını ve bilgilendirme yapmadığını belirtti. Selda K., bankaların müşterilerinin olağandışı işlemlerini takip etmek ve gerekli güvenlik önemlerini almakla yükümlü olduklarına dikkat çekerek, banka ile arasında geçerli bir borç ilişkisi bulunmadığının tespiti ile uğradığı zararın giderilmesini ve 100 bin TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

'HACKLENEN BİR TELEFON SÖZ KONUSU'

Hukuk mücadelesini sürdüren Selda K., durumu fark edince bankayla iletişime geçtiğini anlatarak, "Banka durumla ilgili yapabilecekleri bir şey olmadığını, savcılığa bildirmem gerektiğini söylediler. Hemen akabinde de gün içerisinde savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum. Karşı dava açıldı. Henüz bir duruşma yapılmadı. Banka hiçbir şekilde olumlu dönüş yapmadı bu süreçle ilgili. Kendilerine mail de attım ama mailde de mağdur değil, borçlu gözüktüm. Hiçbir şekilde suçu kabul etmiyorlar. Hacklenen bir telefon söz konusu. Bankalar bildiğim kadarıyla bizim mevduat hesaplarımızı sonuna kadar korumak zorundalar. Beni hiçbir şekilde aramayıp sadece 'Siz kendi şifrenizle mobil bankacılığına girmişsiniz' diyerek, anında kredi kullandırıyorlar. Bugüne kadar 100 bin liranın üstünde herhangi bir para da çekmiş değilim. Yani bu benim müşteri profilime uygun bir davranış da değil zaten. Çok erken bir saatte onlarca işlemle aktarılan bir para söz konusu. Ne karşı tarafla bugüne kadar herhangi bir alışverişim olmuştur, ne de böyle tutarlarla bir işlem yapmıştım ben bankayla" dedi.

Selda K., sonrasında bankanın kendi hukuki hakkını kullanarak icra takibi başlattığını anlatarak, "Avukatım tabi ki icra takibini durdurdu. Ama daha sonrasında ihtiyati haciz uygulayarak bütün mallarım araştırılmış. Üstümde bir şey olmadığını görüyorlar ki ben de zaten onların bu parayı verebileceği kadar, ödeyebileceği kadar zengin biri de değilim aslında. Bankanın bunu bilmesi lazım. Çünkü kendilerinde dediğim gibi herhangi bir bordrom, gelirimi bildiren herhangi bir belge yok. Ödeyebileceğim bir rakam da değil onların bana vermiş oldukları rakam. Maaşımı görüyorlar. Maaşımı dörtte birine şu an haciz uyguladılar. Mağdurken bir kere daha mağdur edildim. Yani bir dolandırıcılar tarafından dolandırıldım, şimdi de banka tarafından mağdur ediliyorum" dedi.

'EMSAL DAVALAR VAR'

Selda K.'nın avukatı Özge İrem Aksu, müvekkil adına hem suç duyurusunda bulunduklarını, hem de banka hakkında dava açtıklarını söyledi. Aksu, müvekkilinin maaşının bir bölümünün kesildiğini söyleyerek, "Hiç kullanmadığı bir parayı şu an ödediği gibi, bir de yaşadığı maddi, manevi, psikolojik buhran var. Bu hususta bizim ilk duruşmamız 25 Eylül'de. Akabinde Asliye Hukukta devam eden bankaya karşı bir davamız var. Biz sürecin eninde sonunda bizim lehimize sonuçlanacağını biliyoruz. Çünkü hukuk ve devlet her zaman doğru olandan vatandaşından yanadır. Bu konuda emsal davalar var. Dolayısıyla burada hiç kullanmadığı, kendiyle alakalı olmayan, kendisinin borçlu sayıldığı bu paranın müvekkile iadesini talep ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
