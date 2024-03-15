Kamu Emekçileri, Giyim Yardımının Gasp Edilmesini Protesto Etti

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM SEN), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Enerji, sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesi işçiler, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde giyim yardımı yapılmamasını protesto etti. TARIM ORKAM SEN Genel Başkanı Serap Baysal, "Bulunduğumuz iş kollarında yer alan kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz. İktidara ve kamu kurumlarına tehdit dolu yazılar yazan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na buradan bir kez daha sesleniyoruz: Elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin" dedi.
TARIM ORKAM SEN, BTS ve ESM üyesi çalışanlar, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde giyim yardımı yapılmamasını protesto etmek için bir araya geldi. Eylemde, 'Direne direne kazanacağız', 'Sermayeye değil emekçiye bütçe', 'Giyim yardımı gasp edilemez', 'Şimşek, elini cebimizden çek' sloganları atıldı.
"SİYASAL İKTİDAR, KAMU EMEKÇİLERİNİN HAKLARINA GASP EDİYOR"
TARIM ORKAM SEN Genel Başkanı Serap Baysal, şöyle konuştu:
"Siyasal iktidar kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırılara, hak gasplarına devam ediyor. KİT'lerde ve kamu kurumlarında emekçilerin giyim yardımı hakkı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurumlara 8 Mart'ta yazmış olduğu tehdit dolu yazı gerekçe gösterilerek gasbedilmek isteniyor.
"YANDAŞ SENDİKA HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"
Hazine ve Maliye Bakanlığı, giyim yardımını engellemenin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/14 sayılı tasarruf genelgesini öne sürmektedir. Bu nasıl bir tasarruftur ki kamuda üç beş maaş alan bürokratlara, lüks makam araçlarına, iktidar sahiplerinin şatafatına, sermayenin affedilen vergilerine uğramazken; her fırsatta emekçinin cebine göz dikmektedir.
Peki yetkili yandaş sendika, bu durum karşısında ne yapmaktadır? Koca bir hiç!
"KEMER SIKMA POLİTİKALARI BUNUNLA SINIRLI KALMAYACAK"
TARIM ORKAM SEN, BTS ve ESM olarak bulunduğumuz iş kollarında yer alan kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eliyle işçiler ve emekçiler üzerinden yürütülen kemer sıkma politikalarının, hak gasplarının bununla sınırlı kalmayacağını görüyoruz. Seçimlerin ardından yeni vergilerin gündeme geleceği, başta elektrik ve doğal gaz olmak üzere temel tüketim kalemlerine fahiş zamların yapılacağı, KİT'lere yönelik özelleştirme saldırılarının hızlandırılacağı şimdiden dile getirilmektedir. Giyim yardımının gasbedilmesi bu sürecin bir parçasıdır.
"MÜCADELEMİZ, KAMU EMEKÇİLERİNİN İNSANCA YAŞAYABİLME MÜCADELESİDİR"
Bizler, KESK üyesi sendikalar olarak mücadelemiz; kamu emekçilerinin insanca yaşayabileceği ücret mücadelesi ve sosyal haklarımızın geliştirilmesi mücadelesidir.
"VERGİ YÜKÜ PATRONLARDAN ALINIP EMEKÇİLERE YÜKLENİYOR"
Bizler; iş yerlerimizde, alanlarda, sokaklarda gelir dağılımındaki ve ücretlendirmelerdeki adaletsizliklere, vergi yükünün patronlardan alınarak emekçilerin sırtına yıkılmasına, emeklilikte sefalet ücretlerine mahkum edilmeye karşı mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğiz.
"İLLA BİR ŞEYLERİ GASP EDECEKSENİZ ONLARIN EMEKÇİLERDEN ÇALDIKLARINDAN BAŞLAYIN"
İktidara ve kamu kurumlarına tehdit dolu yazılar yazan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na buradan bir kez daha sesleniyoruz: Elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin! Kaynak gerekiyorsa size adres gösterebiliriz: Her gün insan emeğinin, doğanın talanından beslenen, vergileri durmaksızın affedilen ve kamu kaynaklarıyla zenginleştirilen sermayedarların cebinde hepimize yetecek kadar kaynak bulunmaktadır. İllaki bir şeyleri gasbetmek istiyorsanız onların biz emekçilerden çaldıklarından başlayabilirsiniz.
Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Giyim yardımı tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde derhal ödenmelidir."
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