Kamu İşçilerinin Zam Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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Kamu İşçilerinin Zam Süreci Devam Ediyor

24.06.2025 19:29
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşmede zam sürecine ilişkin, "Bu hafta içerisinde ikinci teklifimizi TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) aracılığıyla işçi sendikalarımıza ileteceğiz.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşmede zam sürecine ilişkin, "Bu hafta içerisinde ikinci teklifimizi TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) aracılığıyla işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Kamu işçilerimizle mutabakat sağladıktan sonra ağustos ayında da kamu görevlilerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı arzu etmekteyim" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türkiye Kamu-Sen) Ankara'daki bir otelde düzenlenen 33'üncü kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Etkinlikte, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sendika üyeleri yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu.

'SENDİKALI KAMU PERSONELİ SAYISI 2,3 MİLYONA ULAŞMIŞTIR'

Burada konuşan Bakan Işıkhan, kamuda sendikalaşma oranının yüzde 47'lerden yüzde 75'e ulaştığına dikkat çekerek, "Kamu personel yönetimi alanında en önemli paydaşlarımız, hiç şüphesiz Türkiye'nin tarihi geçmişinde önemli emekleri bulunan kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarıdır. Bildiğiniz gibi; kamu çalışanlarımıza sendika kurma hakkı 1995 yılında anayasa değişikliği ile tanınmış ve kanunun 2001 yılında yürürlüğe girmesiyle memur sendikacılığı yasal bir zemine oturmuştur. Bu tarihten itibaren özellikle hükümetlerimiz döneminde; kamu görevlileri sendikacılığında sendikalaşma oranı hep artan bir seyir izlemiştir. Son 23 yılda kamuda sendikalaşma oranı yüzde 47'lerden yüzde 75'e ulaşmıştır. Sendikalı kamu personeli sayısı 650 binden 2,3 milyona ulaşmıştır. Elbette bu sayıların çok daha yüksek seviyelere çıkması, en büyük temennimizdir. Ancak maalesef biliyorsunuz ki Türkiye, kamu sendikacılığı başta olmak üzere sivil inisiyatiflerin çalışma hayatında özgürce temsil edilemediği, emek, alın teri, hak, adalet gibi insanlık için evrensel, bizim içinse kutsal sayılan değerli kavramların hiçe sayıldığı karanlık dönemlerden geçmiştir. İktidara geldiğimiz günden beri bir taraftan sorun çözerken; bir taraftan da milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı da yıldan yıla artırdık. Biz iş başına geldiğimiz de 392 lira olan en düşük devlet memuru aylığını 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 liraya çıkardık" diye konuştu.

'AĞUSTOS AYINDA KAMU GÖREVLİLERİMİZLE İLGİLİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesindeki zam oranına ilişkin, "Kamu işçilerimizi ilgilendiren toplu sözleşme süreci önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam etmektedir. Biz TÜHİS aracılığıyla ilk teklifimizi geçen hafta işçi sendikalarımıza, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunduk. Bu hafta içerisinde de inşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geldiğimiz nokta bu. Önceki yıllarda nasıl rayında devam ettiyse, yolunda devam ettiyse bu süreç, inşallah aynı şekilde devam edecek diye düşünüyorum. (Türkiye Kamu-Sen) Başkanımızın taleplerini önümüzdeki süreçte, ağustos ayında, zaten biliyorsunuz toplu sözleşme sürecini memurlarımıza, kamu personelimize yapacağız, orada da masaya yatıracağız. Kamu işçilerimizle mutabakat sağladıktan sonra ağustos ayında da kamu görevlilerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı arzu etmekteyim" değerlendirmesinde bulundu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Sendika, Ekonomi, Güncel, TÜHİS, Kamu, Zam, Son Dakika

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