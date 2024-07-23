Kamu Sendikaları Platformu, ILO Önünde Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Kamu Sendikaları Platformu, ILO Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Kamu Sendikaları Platformu, ILO Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Kamu Sendikaları Platformu, Ankara'daki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) önünde basın açıklaması yaparak, Türkiye'de kamu sendikacılığının tasfiye edilmeye çalışıldığını belirtti. Açıklamada, sendikalara getirilen yüzde 1 barajının hukuka aykırı olduğu vurgulandı ve ILO'nun işçilere ve memurlara kapılarını açması istendi.

23.07.2024 16:08
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Kamu Sendikaları Platformu, Ankara'daki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) önünde basın açıklaması yaptı. Kamu Sendikaları Platformu adına açıklama yapan Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun önünden Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyoruz. Ülkemizde kamu sendikacılığı 1965 yılında 624 sayılı kanun ile hayata geçmiştir. Geçen 59 yıl boyunca özgür ve demokratik bir sendikacılık ne yazık ki tesis edilemedi. Ama son üç yılda yaşanan antidemokratik müdahaleler ve özgür sendikalaşmaya yapılan darbeler ile adeta kamu sendikacılığı tasfiye edilmeye çalışılmaktadır" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2022'de sendikalara getirilen yüzde 1 baraj uygulamasına yönelik madde Danıştay tarafından iptal edilmişti. 2023'te getirilen yüzde 2 barajı da Anayasa Mahkemesi tarafından, anayasamıza ve uluslararası hukuka aykırı bulunmuştur. İşte bugün 2024 yılında, hukuka, adeta adaba uymayan bu uygulama tekrar meclisten geçirilmeye, kanunlaştırılmaya çalışılmaktadır. Peki nedir bu yüzde 1 barajı? Hizmet kolundaki sendikalı memurların yüzde 1'lik kesimi ve üzerinde örgütlenen sendikaların üyelerine ayda 641 lira; yüzde 1 ve altında örgütlenen sendika üyelerine ise ayda 226 lira toplu sözleşme ikramiyesi adı altında rüşvet verilmesidir.

"Yeni kurulan ve yüzde 1'in altında kalan sendikaların üyelerini cezalandırma var. Sendikalaşması yasak olan askeri, polisi, yargı mensuplarını cezalandırma var. Sendika üyesi olmak istemeyen memuru cezalandırma var. Burada topyekün yandaşa, sarı sendikalara rüşvet var, rant var, emekçiyi masada satma var.

"ILO, patronların, işverenlerin, güç erklerinin, para sahiplerinin ILO'su mudur? ILO, sermayenin, koltukların, sarı sendikaların ILO'su mudur'İşçilere, kamu emekçilerine darbe yapılırken işçilerin toprağı, işçilerin evi böyle sessiz kalır mı? ILO'ya sesleniyoruz; kapılarını işçilere ve memurlara samimiyetle aç ve görüşlerini beyan et. Patronlara, işverenlere, sermayeye karşı işçi sınıfına yapılan darbeye sessiz kalma."

Kaynak: DHA

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