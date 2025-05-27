Kamyonet Kazası: Sürücüye 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamyonet Kazası: Sürücüye 15 Yıl Hapis İstemi

Kamyonet Kazası: Sürücüye 15 Yıl Hapis İstemi
27.05.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, yaya geçidinde 2 öğrenciye çarparak birinin ölümüne yol açan sürücüye 15 yıl hapis isteniyor.

MERSİN'de kamyoneti ile yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Coşkun Topkara (25) hakkında 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı. Kazada Ekinci yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Yüksel'in ise tedavisi 1 yıldır hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Topkara tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanırken, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Topkara'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ikinci duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Topkara, mağdur ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Mahkeme Başkanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi süren Yüksel'in sağlık durumuna ilişkin adli tıp raporunun heyete ulaştığını söyledi.

Avukatların dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın, 'Bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATLARDAN OLASI KAST TALEBİ

Davaya katılan müşteki avukatları, sanığın 'Olası kast' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Coşkun Topkara ise tahliyesini talep etti. 'GÜN GEÇTİKÇE BU ACI ARTIYOR'

Elif Su Ekinci'nin annesi Fatma Ekinci duruşmada yaptığı konuşmada, "Cesaretimi toplayıp duruşmaya gelebildim. Kızım beni öpüp evden çıktıktan sonra bir daha gelmedi. Mahkemenin vereceği karar, benim gibi bu acıyı yaşayan aileler için çok önemli. Gün geçtikçe bu acı artıyor. Elif'ler ölmesin istiyorum" dedi.

Elif Yüksel'in babası Behçet Yüksel de "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Kızımın durumu stabil, yatağa bağlı. Doktorlar da bir umut görmüyor. Biz perişan olduk" diye konuştu.

'ÇARPMA SESİ OKULUN İÇİNE KADAR GİTMİŞ'

Yüksel ailesinin avukatı Hibe Gökalp ise "Sanık, belediye otobüsü durmasına rağmen yoluna devam ederek çocuklara çarpıyor. Kazadan sonra zaten aracını durduruyor. Kaza, okul geçidinde meydana geliyor. Hız sınırı uyarısı da var. Çarpma sesi okulun içine kadar gitmiş. Öğretmen ve öğrencilerin gözünün önünde olan bir olay. HTS kayıtlarına göre de sanığın kaza anında cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Sanığın, 'olası kast' ile yargılanmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Savunmaların ardından mahkeme, mütalaaya karşı ek süre istenmesi üzerine duruşmayı erteledi. Sanık Topkara'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Ekinci, Mersin, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet Kazası: Sürücüye 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
İstanbul’un göbeğinde kanlı pusu İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz 25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
18:52
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
10:28
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti
09:54
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
09:45
Masaj salonuna fuhuş baskını 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
09:42
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
09:36
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
09:22
Otobanda arı istilası
Otobanda arı istilası
09:19
Fenerbahçe’ye mağlubiyeti getiren an
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
09:06
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 23:41:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kamyonet Kazası: Sürücüye 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.