Kamyonet Kazası: Sürücüye 15 Yıl Hapis İstemi

MERSİN'de kamyoneti ile yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Coşkun Topkara (25) hakkında 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı. Kazada Ekinci yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Yüksel'in ise tedavisi 1 yıldır hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Topkara tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanırken, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Topkara'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ikinci duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Topkara, mağdur ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Mahkeme Başkanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi süren Yüksel'in sağlık durumuna ilişkin adli tıp raporunun heyete ulaştığını söyledi.

Avukatların dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın, 'Bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATLARDAN OLASI KAST TALEBİ

Davaya katılan müşteki avukatları, sanığın 'Olası kast' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Coşkun Topkara ise tahliyesini talep etti. 'GÜN GEÇTİKÇE BU ACI ARTIYOR'

Elif Su Ekinci'nin annesi Fatma Ekinci duruşmada yaptığı konuşmada, "Cesaretimi toplayıp duruşmaya gelebildim. Kızım beni öpüp evden çıktıktan sonra bir daha gelmedi. Mahkemenin vereceği karar, benim gibi bu acıyı yaşayan aileler için çok önemli. Gün geçtikçe bu acı artıyor. Elif'ler ölmesin istiyorum" dedi.

Elif Yüksel'in babası Behçet Yüksel de "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Kızımın durumu stabil, yatağa bağlı. Doktorlar da bir umut görmüyor. Biz perişan olduk" diye konuştu.

'ÇARPMA SESİ OKULUN İÇİNE KADAR GİTMİŞ'

Yüksel ailesinin avukatı Hibe Gökalp ise "Sanık, belediye otobüsü durmasına rağmen yoluna devam ederek çocuklara çarpıyor. Kazadan sonra zaten aracını durduruyor. Kaza, okul geçidinde meydana geliyor. Hız sınırı uyarısı da var. Çarpma sesi okulun içine kadar gitmiş. Öğretmen ve öğrencilerin gözünün önünde olan bir olay. HTS kayıtlarına göre de sanığın kaza anında cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Sanığın, 'olası kast' ile yargılanmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Savunmaların ardından mahkeme, mütalaaya karşı ek süre istenmesi üzerine duruşmayı erteledi. Sanık Topkara'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.