Kanada, Avustralya ve Filipinler BMGK'nın Gazze ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

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Kanada, Avustralya ve Filipinler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, basın toplantısında BMGK kararını değerlendirdi.

Ülkesinin aralıktan bu yanana ateşkesi desteklediğini belirten Joly, şiddetin derhal durdurulması ve insani yardımın Gazze'ye ulaşması gerektiğini belirtti.

Kanada'nın İsrail'in Refah kentine olası saldırısından derin endişeler duyduğunu dile getiren Joly, Refah'ta bir milyondan fazla Filistinli sivilin yaşadığına dikkati çekerek, "(Refah'a) Askeri operasyon felaket olur çünkü insanların gidecek başka yeri yok." dedi.

Joly "Gazze şu anda dünyada yaşanabilecek en büyük felaket yerlerden biri." ifadesini kullandı.

Avustralya, BMGK kararından memnun

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ülkesinin BMGK kararından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"Gazze'deki insanlar açlıktan ölüyor." ifadesini kullanan Wong, Birleşmiş Miletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) gıda yardım konvoylarının Gazze'nin kuzeyine girişine izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Wong, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunarak, "İnsani yardımların çaresizlik içerisindeki insanlara ulaştırılmasına izin vermeleri gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filipinler, kararın derhal uygulanması çağrısı yaptı

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılmasını öngören BMGK kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Manalo, BMGK kararının "gecikmiş bir karar olduğunu ve tüm taraflarca derhal uygulanması gerektiğini" söyledi.

Uluslararası toplumun ortak şekilde hızlıca hareket etmesini gerektiğini vurgulayan Manalo, kararın derhal uygulanması çağrısı yaptı.

BMGK kararı

BMGK'de dün yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes istenilen bir karar kabul edildi.