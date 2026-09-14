Kanada Başbakanı Carney, ekonomik dönüşüm için ulusal uzlaşı oluştuğunu söyledi - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Carney, ekonomik dönüşüm için ulusal uzlaşı oluştuğunu söyledi

Kanada Başbakanı Carney, ekonomik dönüşüm için ulusal uzlaşı oluştuğunu söyledi
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkenin ekonomik dönüşümü ve geleceği üzerine ulusal düzeyde yeni bir uzlaşı oluştuğunu belirtti. Carney, ilki 14-15 Eylül'de Toronto'da düzenlenecek Kanada Yatırım Zirvesi öncesinde iş dünyası liderlerine hitap etti.

TORONTO, 14 Eylül (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkenin ekonomik dönüşümü ve geleceği üzerine ulusal düzeyde yeni bir uzlaşı oluştuğunu söyledi.

Carney, ilki bu yıl gerçekleştirilecek olan Kanada Yatırım Zirvesi öncesinde pazar günü düzenlenen karşılama resepsiyonunda açıklamalarda bulundu. Kanadalı iş dünyası liderlerine hitap eden Carney, ülkede "Kanada'nın kendi geleceğinin kontrolünü eline aldığı" yönünde bir uzlaşı olduğunu belirtti.

Carney, "Daha fazla inşa edeceğiz, kendi aramızda da dünyayla da daha çok ticaret yapacağız ve ülkemizde sürdürülebilir refahı tesis edeceğiz. Dünyanın ihtiyaç duyduğu şeylere, enerjiye, kaynaklara, yeteneğe, teknolojiye ve sermayeye sahibiz. En büyük gücümüz de hiçbir bilançoda bulunamayacak olan güven. Birlikte, kimsenin hiçbir zaman elimizden alamayacağı kadar çok şeyi kendimize verebiliriz" dedi.

1. Kanada Yatırım Zirvesi, 14-15 Eylül tarihlerinde ülkenin en büyük kenti Toronto'da düzenlenecek. Büyük sermaye yatırımlarını çekmeye yönelik kilit bir stratejik girişim olan zirve, önümüzdeki beş yıl içinde ülkeye 1 trilyon Kanada dolarına (720 milyar ABD doları) varan yatırım çekmeyi hedefliyor.

Zirvede Kanada'nın enerji, kritik mineraller, ileri teknolojiler ve büyük altyapı alanlarındaki kilit projelerini içeren "Deal Book" isimli proje portföyü de tanıtılacak. Zirve, iç tedarik zinciri direncini güçlendirmek, verimliliği artırmak ve ABD'ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için küresel sermayeyi ülkenin büyük projeleriyle buluşturmak amacıyla düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Carney, ekonomik dönüşüm için ulusal uzlaşı oluştuğunu söyledi - Son Dakika

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