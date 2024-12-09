Kanada, Esed Rejiminin Çöküşünü Kutladı - Son Dakika
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Kanada, Esed Rejiminin Çöküşünü Kutladı

Kanada, Esed rejiminin çöküşünü Suriye halkı için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

09.12.2024 10:16
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Kanada'nın, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesini "memnuniyetle" karşıladığı ve bu olayı "Suriye halkı için önemli bir dönüm noktası" olarak nitelediği bildirildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın Suriye'de Esed rejiminin çökmesini "memnuniyetle karşıladığı" belirtilerek, "Bu olay, Beşşar Esed ve babası Hafız Esed'in yönetimi altında hayal bile edilemeyecek zorluklara katlanan Suriye halkı için önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Esed rejimimin devrilmesinin, "etnik köken, din veya geçmişlerinden bağımsız olarak tüm vatandaşların onurlu şekilde yaşayabileceği bir Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için bir fırsat" olarak nitelendiği açıklamada, "Suriye bu karanlık sayfayı kapatırken önümüzdeki günler, aylar ve yıllar kritik olacaktır. Umuyoruz ki Suriye halkı, tüm toplumları yücelten ve gelecek nesiller için refah ve barışın yolunu açan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak üzere bir araya gelecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, Kanada'nın Suriye halkını desteklemek üzere "geçiş dönemi boyunca" ortaklarıyla işbirliği yapacağı kaydedilerek, tüm taraflara "Suriye'de kalıcı barış ve istikrara yönelik Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde kapsayıcı siyasi süreç için çalışma" çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Suriye'ye seyahat tavsiyesini güncelleyen Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada, "devam eden silahlı çatışma, terörizm, suç, keyfi gözaltı ve işkence" nedeniyle vatandaşlardan Suriye'ye seyahat etmekten kaçınmaları" istendi.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Kaynak: AA

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