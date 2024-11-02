Kanada ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Tepki - Son Dakika
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Kanada ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Tepki

İki ülke, Kuzey Kore'nin Rusya ile askeri işbirliğini ve balistik füze denemelerini kınadı.

02.11.2024 13:50
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Kanada ve Güney Kore, Pyongyang'ın Rusya ile "derinleşen askeri işbirliğini" kınadıklarını bildirdi.

İki ülkenin savunma ve dışişleri bakanlarının görüşmelerinden sonra yapılan ortak açıklamada, Kanada ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda uzlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya ile "derinleşen askeri işbirliğinin" ve 31 Ekim'de Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasının kınandığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker göndermesinin "endişeyle takip edildiği" kaydedilen açıklamada, bunun "istikrarı bozucu" olduğu belirtilerek askerlerin çekilmesi için Moskova ve Pyongyang'a çağrı yapıldı.

Açıklamada, iklim değişikliğinin "ortak güvenlik tehdidi" olduğu aktarılarak Kanada ve Güney Kore'nin güvenlik alanındaki ortaklıklarını derinleştirmede kararlı olduğu vurgulandı.

Kritik altyapıya yönelik tehditler dahil de dahil, siber güvenlik ile yeni teknolojilerle bağlantılı tehditlerin ele alınmasında kararlı olunduğu kaydedilen açıklamada, iki ülkenin politikaları, stratejileri ve kabiliyetleri hakkında görüşmek üzere "Kanada-Güney Kore Siber Politika İstişareleri" düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, yapay zekanın sorumlu kullanımının önemli olduğu vurgulanarak Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi (REAIM)" sonrası yayınlanan bildirgenin desteklendiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Tepki - Son Dakika

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