Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçte 6 Ölü

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Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte son 24 saat içinde 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Kanarya Adaları Acil Servis Kurumundan verilen bilgilerde, son 24 saat içinde Kanarya Adaları grubundan El Hierro'ya 4 tekne ile toplam 284 düzensiz göçmenin geldiği, iki teknenin içinde 6 düzensiz göçmenin cesetlerinin bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca düzensiz göçmenlerden 13'ünün sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Sahil Güvenlik yetkilileri düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin 3 ve 4 gün önce Moritanya kıyılarından hareket ettiğinin öğrenildiği bilgisini paylaştı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin Mali, Mısır, Senegal, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Bangladeş ve Gambiya vatandaşları oldukları belirtildi.

İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınında en çok kullanılan destinasyon olan Kanarya Adaları'na bu yıl içinde şimdiye kadar 43 binden fazla düzensiz göçmen gelirken, geçen yıllarla kıyaslandığında bunun rekor olduğu görülüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) verilerine göre de bu yıl içinde Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göç sırasında 700'den fazla kişinin öldüğü veya kayıp olduğu ifade ediliyor.