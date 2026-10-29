Kanlıca açıklarında makine arızası: Kargo gemisi demirledi, Boğaz\'da geçişler durdu

Kanlıca açıklarında makine arızası: Kargo gemisi demirledi, Boğaz'da geçişler durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Boğazı'nda Kanlıca açıklarında seyreden 139 metrelik Saint Kitts ve Nevis bayraklı 'Alisuvar Mammadov' adlı kargo gemisi, makinesinde arıza meydana gelince demir attı. Boğaz'daki gemi geçişleri iki yönde de durdurulurken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma 5 römorkörü bölgeye gönderildi.
İstanbul Boğazı'nda, Saint Kitts ve Nevis bayraklı 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında demirledi.
BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 5 römorkörü sevk edildi.
GEMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kanlıca açıklarında demirleyen 139 metre uzunluğundaki kargo gemisi havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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