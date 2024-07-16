Kanser Hastalığından Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar Edirne'ye Uğurlandı - Son Dakika
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Kanser Hastalığından Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar Edirne'ye Uğurlandı

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TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Günay Vardar, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vardar, düzenlenen törenle memleketi Edirne'ye uğurlandı.

16.07.2024 15:15
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TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Günay Vardar (45), kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vardar, düzenlenen törenle memleketi Edirne'ye uğurlandı.

Marmarereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Günay Vardar, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti, Vardar için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Vardar'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Vali Soytürk, Vardar'ın yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Saygı duruşu ve okunan duaların ardından polis memuru Günay Vardar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Edirne'ye gönderildi.

Kanser Hastalığından Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar Edirne\'ye Uğurlandı
Kaynak: DHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Edirne, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser Hastalığından Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar Edirne'ye Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanser Hastalığından Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar Edirne'ye Uğurlandı - Son Dakika
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