 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kapadokya'da sıcak hava balonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecileri anmak için havalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya'da sıcak hava balonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecileri anmak için havalandı

Kapadokya'da sıcak hava balonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerden bazılarının fotoğraflarının bulunduğu afişle havalandı.

Kapadokya\'da sıcak hava balonu, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecileri anmak için havalandı
23.01.2024 - 13:03,
Abone Ol

Kapadokya'da sıcak hava balonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerden bazılarının fotoğraflarının bulunduğu afişle havalandı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC), Göreme beldesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Balon kalkış alanında bir araya gelen gazeteciler, ilk olarak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırıları sonucu şehit olan askerlerin fotoğraflarını taşıdı.

Daha sonra NGC tarafından hazırlanan ve üzerinde İngilizce "İşgalci İsrail gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz" pankartı ile İsrail'in saldırılarında öldürülen gazetecilerden bazılarının fotoğraflarının yer aldığı afiş, bir sıcak hava balonunun sepetine asıldı.

Sıcak hava balonu, sepetine asılı afiş ve pankartla peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde bir süre uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzur ve güveni için vatani görevlerini sürdürürken hain saldırılar sonucu şehit olan kahraman askerleri şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çeşitli coğrafyalarda ve şartlarda görevlerini fedakarca yaptığını anlatan Ekici, İsrail'in 7 Ekim'den beri gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda gazetecinin yaşamını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Gazze'de yaşananları dünyaya yansıtmaya gayret eden gazetecilerin İsrail'in katliamına maruz kaldığını dile getiren Ekici, şöyle konuştu:

"Gazeteciler, bu tür ortamlarda aslında insan hakları savunucusu pozisyonundadır. Medya olmadan zulüm gösterilemez, ihlaller tespit ve teyit edilemez. Yaşanan gerçekliğin kitlelere ulaşması medya sayesinde mümkün olmaktadır. Zulmün şahidi gazetecilerin ve on binlerce masum insanın ölümüne sebep olan İsrail'i bir kez daha lanetliyoruz. Yaşanan bunca zulme seyirci kalanların tarihin kara sayfalarında anılacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kapadokya, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da sıcak hava balonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecileri anmak için havalandı - Son Dakika


21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

Son Dakika
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:57:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da sıcak hava balonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecileri anmak için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement