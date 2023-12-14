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Kapadokya Üniversitesi Rektörü COP28'de konuştu - Son Dakika
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Kapadokya Üniversitesi Rektörü COP28'de konuştu

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) 'Sürdürülebilir turizm' konulu panelde konuşma yaptı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü COP28\'de konuştu
14.12.2023 - 13:43,
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Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katıldı.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, COP28, 30 Kasım-12 Aralık'ta, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlendi.

COP28'de "Sürdürülebilir turizm" konulu panelin moderatörlüğünü üstlenen Karasar, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nın, turizm tesislerinin standartlarını yükselterek sürdürülebilir ve sorumlu turizmi teşvik etmeyi amaçladığını, bu sayede küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltılmasına katkı sağlandığını belirtti.

Panelde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Elif Balcı Fisunoğlu, TGA Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kaşif Kavaloğlu ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı da konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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