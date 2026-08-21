Kapadokya'ya Çinli Turist İlgisi Artıyor - Son Dakika
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Kapadokya'ya Çinli Turist İlgisi Artıyor

Kapadokya\'ya Çinli Turist İlgisi Artıyor
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Kapadokya, Çinli turistlerin ilgisini artırarak turizmde önemli bir gelişme yaşıyor.

NEVŞEHİR, 21 Ağustos (Xinhua) -- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya yönelik Çinli turist ilgisi, Çin turizm pazarındaki hızlı toparlanmayla birlikte güçlü bir artış gösteriyor.

Türkiye'ye gelen Çinli ziyaretçi sayısındaki hızlı yükselişin, önümüzdeki dönemde Kapadokya'ya yönelik talebi de artırması bekleniyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) verdiği bilgiye göre, Türkiye yılın ilk yarısında yaklaşık 245.000 Çinli ziyaretçi ağırladı.

TGA'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Çinli ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,05 arttı ve Çin, Türkiye'nin en hızlı büyüyen turizm pazarı oldu.

Özellikle sıcak hava balonlarına yoğun ilgi gösteren Çinli turistlerin Kapadokya'ya yönelik talebinin önümüzdeki dönemde de artması bekleniyor.

Balon pilotu ve turizm işletmecisi Halis Akdoğan, 2018-2019 yıllarında Kapadokya'ya yaklaşık 300.000 Çinli turist gelmesinin bölge turizmi açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Pandemi döneminde dünya genelinde turizmde yaşanan gerilemenin ardından Çin pazarının toparlanmaya başladığını belirten Akdoğan, "Özellikle 2025 ve 2026'da bir toparlanma oldu" dedi.

Akdoğan, geçen yıl Kapadokya'da balon turuna katılan Çinli turist sayısının yaklaşık 80.000 olduğunu belirterek, bu sayının zamanla daha da artacağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye ile Çin arasındaki direkt uçuşların artmasının da turizm hareketliliğini desteklediğini ifade eden Akdoğan, iki ülke arasındaki direkt uçuş sayısının 12'den 48'e yükseldiğine dikkat çekti.

"Bu da bölgemizi ziyaret eden Çinli turist sayısının artmasına sebebiyet verecektir" diyen Akdoğan, Türkiye'nin bu yılın başında Çinli turistler için vize uygulamasını kaldırmasının seyahati daha kolay ve hızlı hale getirdiğini belirtti.

"Vize serbestisi, seyahatlerin çok daha hızlı ve rahat hale gelmesi açısından çok güzel bir adım oldu" diyen Akdoğan, özellikle eylül-ekim döneminde ve kış aylarında Çinli turistlerin Kapadokya'ya yoğun ilgi göstermesini beklediklerini söyledi.

Çinli ziyaretçilerin sıcak hava balonlarına ilgisinin son derece yüksek olduğunu belirten Akdoğan, Kapadokya'ya gelen Çinli turistlerin yaklaşık yüzde 90'ının balon turuna katılmayı tercih ettiğini ifade etti.

"Çinli turistler için balon turu olmazsa olmaz bir aktivite" diyen Akdoğan, Çinli turistlerin Kapadokya'daki balon turlarını özellikle romantik bir deneyim olarak gördüklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi ve Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay da Çinli ziyaretçilerin Kapadokya'daki en büyük uluslararası turist gruplarından biri olduğunu belirtti.

"Çinli dostlarımız bizim için son derece önemli. Onlara çok değer veriyoruz" ifadelerini kullanan Aslanbay, Çinli ziyaretçilerin Kapadokya'da kendilerini evlerinde hissetmelerini istediklerini belirtti. Aslanbay, bu amaçla Çin Yeni Yılı'nda At Yılı'na özel bir etkinlik düzenlediklerini, eylül veya ekim ayında da yeni bir etkinlik planladıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Kapadokya, turist, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'ya Çinli Turist İlgisi Artıyor - Son Dakika

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