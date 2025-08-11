Kapıkule\'de 692 kg Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda boya kutularına gizlenmiş 692 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Yurda girmek üzere Kapıkule'ye gelen tır, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analiz çalışmasında riskli görüldü.

Tır, X-ray taramasına sevk edildi.

Tırda yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpeklerin katılımıyla yapılan detaylı aramada, boya kutularına gizlenmiş 692 kilogram esrar ele geçirildi.

Yapılan çalışmanın ardından tırı fiziki takibe alarak bırakan ekipler, Kocaeli'de bir iş yerine de operasyon düzenledi.

İş yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 7 silah, 18 cep telefonu, çelik yelek, bir miktar ilaç, para ve altın ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlı, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.