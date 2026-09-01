Kapıkule'de TIR dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Arif Kocabıyık tutuklandı ve ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Kapıkule'de TIR dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Arif Kocabıyık tutuklandı ve ifadesi ortaya çıktı

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan sanal medya ünlüsü Arif Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS ile ifade veren Kocabıyık, yurt dışı yasağı olduğunu bildiğini ancak tanıdığı bir kişinin yönlendirmesiyle bu yola başvurduğunu, TIR hareket ettikten kısa süre sonra kendiliğinden çıktığını söyledi.

ARİF KOCABIYIK'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR dorsesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp, sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklanan sanal medya ünlüsü Arif Kocabıyık'ın ifadesi ortaya çıktı. Edirne'den Antalya 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS ile bağlanıp ifade veren Kocabıyık, hakkında adli kontrol kararı bulunduğunu belirterek, "2018 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Bir çok kez başıma olumsuz işler geldi, ben tahliye olduktan 2,5 ay sonra sokak röportajını bıraktım. Sonrasında gezi videoları yapmaya başladım. Artık yurt dışında da gezi videoları düzenlemek istiyordum. Yurt dışı yasağım olduğu için bir anda karar vererek burada tanıdığım Muhammed isimli bir kişinin sözüne bakarak gitmek istedim. Muhammet isimli bu şahsın soyadını bilemiyorum. Yurt dışına çıkış yasağım olduğu için Muhammet isimli bu kişi beni bir TIR'ın yanına götürdü. TIR'ın altına girdim. Girdiğimde orada bir kişi daha vardı. Hareket ettikten kısa süre sonra TIR durdu. Memur arkadaşların geldiğini görünce ben kendiliğimden TIR'ın altından çıkarak memurlarla konuştum. Her hangi bir arama yapılmadan önce kendim çıktım. Basına verilen görüntüler olaydan 1,5 saat sonra çekilen görüntülerdir" dedi.

Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kapıkule'de TIR dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Arif Kocabıyık tutuklandı ve ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de TIR dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Arif Kocabıyık tutuklandı ve ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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