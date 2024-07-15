Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Gurbetçilerin Yoğun Gelişiyle Yeni Rekor Kırıldı

Güncel

Gurbetçilerin yoğun gelişleriyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yolcu ve araç girişinde yeni rekor kırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaşanan yoğunlukta görev alan ekipleri sınır kapısında ziyaret etti.

Hem gümrük hem de kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Sezer, gelişleri süren gurbetçilere de "Memlekete hoş geldiniz." dedi.

Gurbetçi ailelerle sohbet eden Sezer, dikkatli araç kullanmaları konusunda da sürücüleri uyardı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçi sezonunun 22 Haziran'da başladığını eylül ayına kadar devam edeceğini anımsattı.

Önceki yıllara göre yoğun bir gurbetçi trafiği olduğuna dikkati çeken Sezer, "Dün itibariyle tüm zamanların giriş açısından rekoru kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu dün ve 40 bin 593 yolcu giriş gerçekleştirdi. Bu şu ana kadar Kapıkule'de gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi." dedi.

Sezer, gurbetçi sezonun başladığı günden bu yana Türkiye'ye 192 bin araçla 770 bin yolcu girişi olduğunu ifade etti.

Gurbetçilerin gümrükte sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin fazlasıyla alındığına işaret eden Vali Sezer, şöyle konuştu:

"Biz vatan hasreti çeken tüm gurbetçilerimizin bir an önce Türkiye'ye gelmeleri ve Türkiye'de de bulundukları illere, memleketlerine gitmeleri, hoşça vakit geçirmeleri ve dönüşte de yine aynı rahatlıkla dönmeleri için burada birtakım tedbirler almış durumdayız. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın dinlenerek gitmeleri için gerekli dinlenme tesislerinde ve tüm benzinlikler dahil olmak üzere bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirlerini de almış durumdayız. Hem sivil ekiplerimiz hem de resmi ekiplerimiz buralarda güvenlik bakımından herhangi bir şey ile karşılaşmamaları için ve memleketlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumdayız.

Tabi geçen seneye göre yoğunluk çok artınca da hem gümrük yönüyle hem de emniyet yönüyle buradaki noktalarda da bazı tedbirler aldık. Bir kere emniyette 110'a yakın ilave personeli görevlendirdik. Yine gümrükten de 105 personelimiz ilave olarak burada görevlendirilmiş durumda. Toplamda 1205 gümrük personelimiz burada görev yapıyor. Yine personelimiz de bunun dışında pasaport kontrollerinde görev yapıyorlar. Geçen yıl 12 olan peronlardaki sayımız bu sene 24'e çıkartılmış durumda."

Sezer, yoğunluk olmasına rağmen akıcı bir trafik olduğunu vurguladı.

Kupanın yoğunluğa etkisi

Sezer, soru üzerine gurbetçi gelişlerinde yoğunluğun geçen yıla göre bir hafta sonra başladığını bunda Avrupa Kupası'nın etkisinin olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Vali Sezer, A Millilerin çeyrek finalde elenmesi sonrası sınır kapılarında ertesi gün yoğunluğun başladığına dikkati çekti.

Bugünün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğunu hatırlatan Sezer, "Bu manada da bugün vesilesiyle hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, anıyoruz, gazilerimize, kahramanlarımıza, şükranlarımızı iletiyoruz. İnşallah Rabb'imden böyle kötü günleri bizlere göstermemesini de temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Sezer'in ziyaretine Kapıkule Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar, Edirne Özel İdare Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Nihat Kınık'ta eşlik etti.

Geçen haftaki rekor 38 bin 692 yolcu ile 9 bin araç olarak kaydedilmişti.