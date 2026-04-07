Kaplan Davasında Şok İddialar

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan davasında sanık Erhan Bakioğlu'nun avukatı Baran Tansu, dosyada yer alan bir belgeye dikkat çekerek "Basın olduğu için açık söyleyemiyorum. Evrakta öyle isimler var ki gündemi sarsar. Genç bir avukatım başımın yanmasını istemiyorum" dedi.

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı dosyaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının ikinci celsesi bugün görüldü.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık Erhan Bakioğlu, kaçırılıp işkence gördüğü iddia edilen Erkan Doğan'la çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, Doğan'ın iddialarını reddetti. Doğan'ın kendisini sık sık aradığını ve çeşitli iddialarda bulunduğunu öne süren Bakioğlu, "Söylediklerinin hiçbirine inanmayın, uyuşturucu bağımlısı. Bora Kaplan tutuklandıktan sonra beni aradı. Sabah aradım, 'Ayhan Bora Kaplan ve Barış Kurt'u tutuklattım' dedi. Beni sürekli görüntülü arayıp özel harekatların fotoğraflarını gösterdi. 'Beni koruma altına aldılar, büfemin borcunu ödeyecekler. Başıma talih kuşu kondu' dedi. Ben de 'Benim yakamdan düş bana bunları anlatma' dedim" ifadelerini kullandı.

"Beni görüntülü ara, yazdıklarımı oku"

Doğan'ın kendisini günde 10-15 defa aradığını belirten Bakioğlu, "Bana Kaplan'dan para isteyeceğini söyledi. Ben 'beni bulaştırma' dedim. Bana telefon numarası attı, 'Bunu ara' dedi. Benden başka güvenebileceği kimse yok. Beni bir şekilde ikna etti. Ben arkadaş kurbanı oldum. Bana 'Bir video çekeceğiz. Beni görüntülü ara, yazdıklarımı oku' dedi. 'Benim başımı belaya sokma' dedim. 'Senin yüzünü değil sesini çekeceğim' dedi" diye konuştu.

"Müyesser Hanım'a verdiğim ifade ihbardır"

Yaşadıklarını gazeteci Müyesser Yıldız ile paylaştığını belirten Bakioğlu, verdiği bilgilerin ihbar niteliğinde olduğunu söyledi. Savcının kendisini dinlemediğini öne sürdü. Bakioğlu, suç örgütü üyeleriyle bağlantısı olduğu iddialarını reddederek, "Bu salonda avukatım dışında kimseyi tanımıyorum" dedi.

"Evrakta öyle isimler var ki gündemi sarsar"

Bakioğlu'nun avukatı Baran Tansu, dosyada dikkat çekici bir belge bulunduğunu belirterek, "Bu dosyada bir evrak var. Burada basın olduğu için açık söyleyemiyorum. Evrakta öyle isimler var ki gündemi sarsar. Genç bir avukatım, başımın yanmasını istemiyorum. O yüzden burada söylemek istemiyorum" dedi ve detay vermekten kaçındı.

"Avukatlık yaptığım için tutuklandım"

Tutuksuz sanık avukat Tarık Teoman ise iddianameye tepki göstererek, yalnızca Kaplan'ın avukatı gibi gösterildiğini savundu. Teoman, "Türkiye'de müvekkilini cezaevinde ziyaret ettiği için gözaltına alınan tek avukatım" dedi. 20 yıllık ceza avukatı olduğunu belirten Teoman, "Ankara Adliyesi'nin manevi şahsiyeti yok mu? Bora Kaplan'ın nasıl bir gücü var ki Murat Çelik'i tutuklatacak. Bora Kaplan öyle güçlü ki kendisini çıkartamıyor; ama istediğini tutuklattırıyor. ABK ana dava dosyası başladığında Kaplan, Mustafa Kaya hakkında HSK'ye şikayette bulundu. Ben de avukatım, 'Ben hayatta bir savcı hakkında HSK'ye şikayette bulunmam' dedim. Keşke bulunsaydım. Halihazırda benim hala zoruma giden her hafta imzaya gitmem. Benim kaçma şüphem yok. Ben niye hala adli kontrollüyüm. Yurt dışı yasağımın kaldırılmasını istiyorum. Dava sonucu beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan Ayhan Bora Kaplan, avukatı Teoman'a örgüt iddialarına ilişkin soru yöneltti. Teoman ise böyle bir örgüt görmediğini söyledi ancak açıklamalarının yanlış anlaşılabileceğini ifade etti.

"İddianame yalan dolanla dolu"

Duruşma sonunda Kaplan'ın avukatları, dosyadaki dijital materyallere erişemediklerini belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti süre talebini reddetti. Bunun üzerine Kaplan, "İddianame yalan dolanla dolu" dedi.

Mahkeme Başkanı ise "Bunu söylesen yeterli, bu da savunma" yanıtını verdi.

Duruşma 9 Nisan'a ertelendi.