Kar, 1028 köy yolunu kapattı - Son Dakika
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Kar, 1028 köy yolunu kapattı

Kar, 1028 köy yolunu kapattı

Giresun, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Ordu'da kar nedeniyle 1028 köy yolu ulaşıma kapalı.

06.02.2025 14:50
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Giresun, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Ordu'da 1028 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il merkezinde 40, Alucra'da 32, Bulancak'ta 51, Çamoluk'ta 23, Çanakçı'da 13, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 24, Eynesil'de 11, Görele'de 50, Güce'de 10, Keşap'ta 32, Piraziz'de 10, Şebinkarahisar'da 34, Tirebolu'da 38 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere 432 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri 58 iş makinesiyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, özellikle kırsal kesimdeki insanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Rize

Rize'de karın etkili olduğu 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Ardeşen'de 4, Çayeli'nde 1, Derepazarı'nda 3, İkizdere'de 22, Çamlıhemşin ve İyidere'de 2 olmak üzere toplam 32 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt

Bayburt'ta kar nedeniyle Demirözü ilçesinde 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 20 personel ve 8 iş makinesiyle köy yollarında başlatılan çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar dolayısıyla 223 köy yolu ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar ve tipi nedeniyle kent merkezinde 45, Kelkit'te 63, Köse'de 14, Kürtün'de 29, Şiran'da 45 ve Torul'da 27 olmak üzere 223 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 101. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresine bağlı 68 personel, 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri cadde, sokak ve yan yollarda birikmiş karları temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gümüşhane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Murat Beşiroğlu, AA muhabirine, kentte iki gündür kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Yaklaşık 100 ton civarında kumla karışık tuz kullandık. Herhangi bir olumsuzla karşılaşmadık. Cadde, sokak ve yollardaki kaldırımları temizleme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Öte yandan merkeze bağlı Gözeler köyü mevkisinde 2 aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Akçaabat'ta 11, Araklı'da 14, Arsin'de 8, Beşikdüzü'nde 3, Çarşıbaşı'nda 9, Çaykara'da 29, Dernekpazarı'nda 14, Düzköy'de 6, Hayrat'ta 34, Köprübaşı'nda 10, Maçka'da 5, Sürmene'de 10, Şalpazarı'nda 12, Tonya'da 22, Vakfıkebir'de 15, Yomra'da 3 olmak üzere toplam 205 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde sağlık ekiplerinin acil bir hastaya ulaşabilmesi için belediye ekipleri yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye ekiplerinin hem sağlık vakalarında hem de diğer vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarında mağduriyet yaşanmaması için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Ordu

Ordu'da kar nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 19 ilçede 615 personelin, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Yağışların etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaştığı, ilde 10 bin 668 kilometre yolun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekiplerin, 285 hasta ve 62 cenazeye müdahale ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşların kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kar, 1028 köy yolunu kapattı - Son Dakika

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