Kar Yağışı Sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1.576 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

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(DİYARBAKIR) - Doğu ve Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Van, Bingöl, Batman, Elazığ, Adıyaman, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de bin 576 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışının etkili olduğu Van, Bingöl, Batman, Elazığ, Adıyaman, Muş, Bitlis ve Hakkari'de bin 576 yerleşim yeri ulaşı ulaşım sağlanamıyor. İllerdeki son durum şöyle:

Van: 82 mahalle ile 182 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde ulaşıma kapanan 82 mahalle ile 182 mezrada karla mücadele ekiplerince yolların açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Elazığ: Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu kentte İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 120 personel ve 97 araçla çalışmalar yürütülüyor. Ekipler, merkezde 131, ilçelerden Kovancılar'da 76, Karakoçan'da 62, Sivrice'de 50, Baskil'de 45, Maden'de 38, Palu'da 37, Keban'da 30, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10 ve Arıcak'ta 10 köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Bingöl: Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Vali Ahmet Hamdi Usta, merkezde 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 5 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 268 köy yolunun kapandığını ifade etti. Yerleşim yerlerinin ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürdüğünü aktaran Vali Usta, "115 personel ve 54 araç ile sahada olan özel idare ekiplerimiz, köylerimiz ve bağlı yerleşim alanlarımızın yollarını en kısa sürede ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını ve resmi duyuruları takip etmelerini önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Hakkari: Kar yağışının etkili olduğu kentte 8 köy ve 64 mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari Belediyesi ve Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Şırnak: İki gündür kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde 2, ilçelerden Uludere'de 2 ve Beytüşşebap'ta 13 köy yolu kapandı. 17 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Batman: Batman İl Özel İdaresi, kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı. Kar ve tipi nedeniyle Sason ilçesinin 8 köy ve 12 mezrasının kapanan yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdüğü bildirildi.

Muş: Kar yağışı nedeniyle 112 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi yetkilileri, bölgeye sevk edilen ekiplerin kapanan yollarını ulaşıma sağlanması için çalışmaları devam ettiğini bildirdi.

Bitlis: Kar ve tipi nedeniyle 196 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri bünyesindeki karla mücadele ekipleri, çok sayıda araçla yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Adıyaman: Kar ve tipi nedeniyle 122 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin, kar nedeniyle yolları kapanan kent merkezi, Besni, Gerger ve Gölbaşı'nda 12, Çelikhan'da 13, Kahta'da 4, Sincik'te 16 köy ile ilçelere bağlı 77 mezra yolunda çalışmaları sürüyor.