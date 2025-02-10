Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun Annesi Defnedildi

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(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun dün 81 yaşında vefat eden annesi Aynur Bayraktaroğlu, Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 81 yaşında dün vefat eden annesi Aynur Bayraktaroğlu için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı öncesinde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Bayraktaroğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Yardımcıları Bilal Durdalı ve Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Genel Müdürü Engin Dinç, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile çok sayıda askeri yetkili katıldı.

Cenzaye, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OYAK Yönetim Kurulu, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı ve eşi, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Selçuk ve Haluk Bayraktar da çelenk gönderdi. Savunma Sanayi'nin önde gelen kurumları ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN da cenazeye çelenk gönderenler arasındaydı.

Aynur Bayraktaroğlu'nun cenazesi, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.