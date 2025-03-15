Kara yollarında bakım çalışmaları sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Liman kavşakları 0-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul- Ankara istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Yenipazar Kavşağı'ndaki köprü genleşme derzi çalışması sebebiyle bugün Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanacak. Yarın ise otoyolun sol ve orta şeritleri ulaşıma kapatılarak trafik akışı emniyet şeridi ve sağ şeritten kontrollü devam edecek.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolundaki bir şeritten, Kırıkkale-Ankara istikametinde ise servis yolundaki iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Erdemli- Mersin yolunun 58-61. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kargıpınarı- Çeşmeli kavşaklarında ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Zara-İmranlı istikametinden gerçekleştiriliyor.

Konya- Antalya yolunun 28-34. kilometrelerinde Demirkapı Tünelleri'nin Antalya istikametindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa- Eskişehir yolunun 34. kilometresindeki Çandır Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir- İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ovacık-Pertek-Çemişgezek ayrımı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sürdürülüyor.