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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İstanbul-İzmit yolunda tramvay hattı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ orta şerit trafiğe kapatıldı. Mengen-Yeniçağa yolunda heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. TAG Otoyolu'nda Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor. Alaca-Zile yolunda yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunda şev tanzimi, Bingöl-Karlıova yolunda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Beyşehir-Seydişehir yolunda yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Maçka yolunda üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor. Yüksekova-Esendere yolunda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
30.01.2024 - 08:21,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ orta şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu güzergahta ulaşıma Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Alaca- Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Yüksekova-Esendere yolunun 30-37 ve 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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