Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ- İstanbul il sınırı- Büyükçekmece yolunun 0-2, Bartın- Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü devam ediyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde Kızılcapınar-1 viyadüğündeki derz onarım çalışmaları dolayısıyla Aydın-İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten gerçekleştiriliyor.
Osmaniye- Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Fatsa- Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol şeritten kontrollü izin veriliyor.
Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametindeki onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
İyidere-Rize- Çayeli yolunun 24. kilometresindeki Taşlıdere-3 Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla Çayeli-Rize istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Furkan Palalı, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisine katılıyor.
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