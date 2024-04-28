Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Birçok yol kesiminde yapım çalışmaları ve köprü yapımı nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bazı kesimlerde ise patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü izin veriliyor. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmek önemlidir.

28.04.2024 08:47  Güncelleme: 08:48
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eceabat-Gelibolu- Keşan yolunun 62-65. ve İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 22-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Serik yolunun 0-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı bakım ve onarım, Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Yenişehir- Bilecik yolunun 6-16, Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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