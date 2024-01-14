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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Manisa-Turgutlu yolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunda şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşıma ikişer şeritten ve kontrollü izin veriliyor. Aydıncık-Anamur yolunda patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım saat 17.00'ye kadar kontrollü gerçekleştirilecek. Nevşehir-Aksaray yolunda yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Tokat-Niksar yolunda şev tanzimi, Yenişehir-Bilecik yolunda yol yapım çalışmaları, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunda heyelanlar sebebiyle kontrollü ulaşım sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Konya-Antalya yolunda Demirkapı Tünelleri'nin Konya-Antalya istikameti bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
14.01.2024 - 09:13,  Güncelleme: 09:13
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşıma ikişer şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Nevşehir- Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Yenişehir- Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde meydana gelen heyelanlar sebebiyle söz konusu bölgelerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresinde meydana gelen deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti, sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: AA
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