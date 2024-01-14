Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşıma ikişer şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Nevşehir- Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Yenişehir- Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde meydana gelen heyelanlar sebebiyle söz konusu bölgelerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresinde meydana gelen deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti, sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor.