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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında yaya üst geçidi çalışmaları yapılıyor. Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal Alt Geçidi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Bursa istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor. İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapımı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanacak. Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83, Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11, Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Çanakkale-İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde aşırı yağışlardan dolayı oluşan hasarlar sebebiyle geliş yönünde ulaşım tek şeritten devam ediyor. Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 22-23. kilometrelerinde sinyalizasyon arıza çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması önem taşıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde hemzemin geçit yapım çalışması dolayısıyla Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
22.01.2024 - 08:45,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Basın Ekspres bağlantı yolundaki Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında yaya üst geçidi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde yolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

Bozüyük-Eskişehir- Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal Alt Geçidi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir- Bursa istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapımı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83, Aksaray- Ortaköy yolunun 9-11, Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerindeki (Taşucu-Boğsak mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kabakum-İslamlar bölgesi) aşırı yağışlardan dolayı oluşan hasarlar sebebiyle geliş yönünde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yedisu Kavşağı-Mercan- Erzurum yolunun 22-23. kilometrelerinde sinyalizasyon arıza çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması önem taşıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde hemzemin geçit yapım çalışması dolayısıyla Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


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