Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, birçok kesimde yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu kesimler arasında Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 18-20. kilometreleri, Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 0-1. kilometreleri, Nallıhan-Beypazarı yolunun 38-39. kilometreleri, Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometreleri, Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri, Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometreleri, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometreleri ve Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometreleri bulunmaktadır.

25.02.2024 08:37  Güncelleme: 08:47
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı ayrımı-Silivri- Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri şehir geçişi) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 18-20, Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla- Denizli yolunun 0-1. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nallıhan- Beypazarı yolunun 38-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki oto korkuluk yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Hakkari- Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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