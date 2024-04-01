Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu Kavşağı kesimindeki muhtelif yerlerde fiber optik kablo altyapı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde (Belevi Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Antalya- Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Rize-Ardeşen-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nin Ardeşen-Arhavi yönündeki güney tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.