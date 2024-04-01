Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu Kavşağı kesimindeki muhtelif yerlerde fiber optik kablo altyapı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde (Belevi Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.
Antalya- Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Rize-Ardeşen-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nin Ardeşen-Arhavi yönündeki güney tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Son Dakika › Güncel › Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Bayburt-Trabzon arasında kardan yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 metreye kadar ulaşan kar kalınlığına sahip yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Derebaşı virajlarının da kar tabakasının erimesiyle birlikte ulaşıma açılması bekleniyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında teröristlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.
Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar da açıklandı.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Seçim galibiyeti sonrası vatandaşlara seslenen Yazıcıoğlu, "Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Erzincan'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından konvoy oluşturarak sevinç gösterisinde bulundu.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Destekçileri konvoy düzenleyerek seçimin sonucunu kutladı.
31 Mart seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik oy oranına ulaşırken, toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı. 2019 seçimlerinde 263 belediye başkanlığı kazanan CHP'nin Türkiye haritasındaki yerleşimi Genel Başkan Özgür Özel'in de yüzünü güldürdü.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli mühimmat ve çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Bayburt'ta yapılan resmi olmayan oy sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mete Memiş, Belediye Başkanlığı yarışını kazandı. Mete Memiş, 2014-2019 yılları arasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapmıştı ve 2024 yılında yeniden seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346 oy alırken, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı. Ayrıca Aydıntepe, Demirözü, Arpalı ve Gökçedere ilçelerinde de AK Parti ve MHP adayları seçimi kazandı.
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