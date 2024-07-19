Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TAG Otoyolu Osmaniye Batı-Toprakkale kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Karasu kavşaklarında yol bakım ve onarım çalışması yapıldığından trafik akışı çift yönlü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu'ndaki Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle bağlantı kolları trafiğe kapatıldı. Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun bazı kesimlerinde tünel içi elektromekanik çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor. Kayseri-Kırşehir yolunda bordür çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılıyor. Samsun-Ankara yolunda üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Bismil-Batman yolunda yol yapım çalışmaları devam ediyor. Trabzon-Rize yolundaki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle alt geçit trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Erzurum-Pasinler yolunda köprü yapım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

19.07.2024 08:35
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu Osmaniye Batı- Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapıldığından ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Toprakkale gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı- Karasu kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapıldığından trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Yolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde otogar istikametinden Aydın yönüne bağlantı kolu ile Kemalpaşa yönü İzmir-İstanbul Otoyolu Çeşme-Aydın istikameti bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım Sanayi Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı yolunun 37-40. kilometrelerinde Nallıhan- Çayırhan ve Çayırhan-Nallıhan istikametinde sağ şeritler tünel içi elektromekanik çalışmalarından dolayı dönüşümlü trafiğe kapatılarak bu kesimlerde trafik sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki bordür çalışması sebebiyle her iki yönde şerit daraltması olacağından sürücülerin güvenlik açısından trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil- Batman yolunun 12-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Araç Alt Geçidinin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde alt geçit trafiğe kapatılarak ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikametinin 34-39. kilometresinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Erzurum- Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerinde devam eden köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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