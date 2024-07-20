Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

20.07.2024 08:53
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın Çevre Yolu'nun Denizli istikametinin devamında Aydın- Muğla devlet yoluna bağlantıyı sağlayan kol trafiğe kapatılacak, bölgede ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sürdürülüyor.

İstanbul- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü kavşak kolu trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İstanbul-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde yolun Sakarya yönü trafiğe kapatıldı, ulaşıma Ankara yönünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Sakarya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik yönünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

O-4 Anadolu Otoyolu Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmalarından dolayı Samandıra gişelerinden otoyola giriş-çıkış servis yollarından ve kontrollü yapılıyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin- Adana yolunun 0-1. kilometresinde Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı sebebiyle trafik akışı Liman D kapısı ayrım kolundan sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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