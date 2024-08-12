Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometreleri ile yolun devamındaki O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) derz çalışması sebebiyle ulaşım Ankara yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Gebze Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Gebze gişelerinden otoyola girişler kapatıldı. Sürücüler D-100 güzergahında alternatif yolları kullanabiliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova- Karşıyaka kesimi 8-16. kilometrelerinde trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 44-47. kilometrelerinde sağ kesimdeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı sol şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Kırıklı ayrımı-Kelkit yolunun 7-8. kilometrelerindeki Yeniköy Tüneli'nde aydınlatma çalışması dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bursa-İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Soğuk Çermik-Doğanşar il yolunun 37-42. kilometrelerinde sathi kaplama, Belören-Hadim yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.