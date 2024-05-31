Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Bornova-Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolunda aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı olacak. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarındaki deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılıyor. Beyşehir-Isparta yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Akçakoca-Düzce yolunda üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Samsun-Ankara yolunda muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Maden-Diyarbakır yolunda Dicle-2 Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunda otokorkuluk çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Burdur-Isparta yolunda hidrolik sanat çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma yan yoldan ve Avarlar Kavşağı'ndan tek yönlü izin veriliyor.

31.05.2024 08:27
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bornova- Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolunda aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları nedeniyle 3 Haziran'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun- Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde (Çakallı mevkisi- Kavak ilçesi kesimi) muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Maden- Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde Dicle-2 Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane- Bayburt yolunun 44-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk çalışması sebebiyle saat 19.00'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Burdur-Isparta yolunun bazı bölümlerinde hidrolik sanat çalışmaları dolayısıyla ulaşım Burdur gidiş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl- Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bozüyük-Bursa istikametindeki yan yoldan ve Avarlar Kavşağı'ndaki kesimden tek yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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