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Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika
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Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Adapazarı-Mekece yolunda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Çanakkale-İzmir yolunda kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunda yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor. Taşucu-Silifke-Erdemli yolunda Yeşilovacık T-1 Tüneli girişinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Pınarbaşı-Gürün yolunda yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunda yapım çalışmaları, Boyabat-Saraydüzü-Kargı yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda deniz tahribatı nedeniyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Konya-Antalya yolunda Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Hakkari-Yüksekova yolunda heyelan çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor
08.01.2024 - 08:33,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı- Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 47-49. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-18. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Boyabat-Saraydüzü-Kargı yolunun 28. kilometresinde heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı nedeniyle bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Hakkari- Yüksekova yolunun 0-3. kilometrelerinde heyelan çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika


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