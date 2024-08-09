Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, TAG Otoyolu gibi birçok kesimde çalışmalar devam etmektedir.

09.08.2024 09:17
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde, tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Gebze Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple Gebze gişelerinden otoyola girişler kapatılarak, sürücüler D-100 güzergahına yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Belevi viyadüğündeki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı- Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Antalya il sınırı-Akseki- İbradı ayrım yolu, 30-31. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahlardan gerçekleştirilecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Ilgaz-Çankırı- Şabanözü yolunun 23. kilometresinde asfaltlama, Kangal-Divriği yolunun 0-22. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Borçka-Murgul-Damar yolunun 2-8. kilometrelerinde T1, T4 ve T5 tünellerinde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışması sebebiyle saat 19.00'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Erzurum- Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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