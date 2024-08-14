Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir.

14.08.2024 10:00
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Pamukova- Mekece yolunun Sapanca istikameti 13. kilometresinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova- Karşıyaka kesimi 8-16. kilometrelerinde trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Çanakkale-Çan yolunun 11-21, Karaman- Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması sebebiyle ulaşım saat 18.00'e kadar her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

İstanbul- Ankara yolunun 36-38. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Sakarya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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