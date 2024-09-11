Trafikte Güvenlik İçin İşaretlere Uyun

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşıma Osmaniye istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 0-1. kilometrelerinde drenaj çalışması sebebiyle Konya-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 22-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28-29. kilometrelerdeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanacak.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Altköy-Refahiye- Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 27. kilometresindeki Harşit-5 Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.