Karabağlar Belediye Başkanı Kınay: Personele Tek Kuruş Borcumuz Yok

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, mali disiplinden taviz vermediklerini, belediyenin borçsuz yapısını koruduğunu ve sosyal belediyecilikten kentsel dönüşüme kadar birçok alanda yatırımların sürdüğünü söyledi.

Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirilen Karabağlar Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2025 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda kapsamlı bir değerlendirme yapan Başkan Kınay, belediyenin mali yapısından sosyal projelere, yatırımlardan kentsel dönüşüme kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

Ekonomik zorluklara rağmen mali disiplinden taviz vermediklerini belirten Kınay, belediyede personel sayısının artırılmadığını, aksine azaldığını ifade ederek mevcut hizmetlerin verimlilik esaslı bir anlayışla sürdürüldüğünü söyledi.

"Personeline tek bir delikli kuruş borcu olmayan, bir metrekare yer satmayan, SGK ve vergi borcu bulunmayan bir belediyeyiz" sözleriyle belediyenin mali tablosunu özetleyen Kınay, yalnızca mülk satmamakla kalmadıklarını, aksine belediyeye mülk kazandırdıklarını ifade etti. Güncel SGK ve vergi borçlarının bulunmadığını vurgulayan Kınay, vadesi gelen tüm borçların ödeme gücüne sahip bir belediye yapısını koruduklarını söyledi."

GELİRLER ARTTI, AÇIK AZALDI

Mecliste yapılan eleştirilere rakamlarla yanıt veren Başkan Kınay, belediyenin gelirlerini artırırken giderleri kontrollü şekilde yönettiklerini söyledi. 2024 yılına göre belediye gelirlerinde yüzde 44 artış sağlandığını belirten Kınay, yüksek enflasyon ve maliyet baskısına rağmen gider artışının yüzde 24 seviyesinde tutulduğunu ifade etti.

Bir önceki yıl yüzde 35 seviyesinde olan bütçe açığının ise uygulanan tasarruf politikalarıyla yüzde 14'e kadar gerilediğini açıklayan Kınay, belediyede personel sayısının artırılmadığını, mevcut hizmetlerin verimlilik esaslı yönetim anlayışıyla sürdürüldüğünü kaydetti. "Çok sıkı bir mali disiplin yürüttük" diyen Kınay, çalışan maaşları ve sosyal hakların eksiksiz şekilde ödendiğini vurguladı.

"90 ARAÇLIK YENİ FİLO KURDUK"

Karabağlar Belediyesi'nin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunun büyütüldüğünü belirten Başkan Kınay, kiralama modelinden uzaklaşılarak belediyeye toplam 90 yeni araç kazandırıldığını açıkladı.

Yeni iş makineleri ve ekipmanlarla asfalt, bakım ve altyapı çalışmalarının artık büyük ölçüde belediyenin kendi imkanlarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Kınay, asfalt yama robotunun ardından ikinci robotun da kısa süre içinde hizmete alınacağını söyledi.

"YEŞİL İSTASYON" İLE TASARRUF HAMLESİ

Akaryakıt giderlerinde ciddi tasarruf sağlandığını belirten Başkan Kınay, belediyeye ait akaryakıt istasyonunun önemli bir mali avantaj sunduğunu söyledi. Türkiye'ye örnek gösterilen "Yeşil İstasyon" projesine değinen Kınay, hukuki süreci devam eden tesisin yeniden halkın hizmetine sunulması konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Belediyenin kendi plent tesisleri ve asfalt yama robotlarıyla Karabağlar yollarında yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Başkan Kınay, konuşmasında sosyal belediyecilik çalışmalarına da geniş yer verdi. Çocuk akademileri, ileri yaş merkezleri, kadın emeğine yönelik tekstil ve mutfak akademileri, Kar Kafeler ve yaşam merkezlerinin aktif şekilde hizmet verdiğini belirten Kınay, sosyal destek projelerinin ilçede her kesime ulaşmaya devam ettiğini söyledi.

ATATÜRK GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ AÇILIŞI İÇİN GÜN SAYIYOR

Karabağlar'ın önemli yatırımlarından biri olan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaatının tamamlandığını açıklayan Başkan Kınay, gerekli bakanlık onaylarının ardından merkezin İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hizmete açılacağını söyledi. Kınay, merkezin yalnızca Karabağlar için değil, İzmir ve Ege Bölgesi için de önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi. Yeşilyurt Pazaryeri'nde ise yapım çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

"KARABAĞLAR'IN EN BÜYÜK İHTİYACI KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Karabağlar'daki en önemli gündemlerden birinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, Osman Aksüner Mahallesi'nde yürütülen dönüşüm çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda sürdüğünü söyledi.

Altı hektarlık dönüşüm alanında sona yaklaşıldığını belirten Kınay, yapılacak dördüncü bilgilendirme toplantısıyla birlikte dönüşüm modelinin vatandaşlara anlatılacağını ve uzlaşma görüşmelerinin başlayacağını açıkladı.

"HİÇBİR MAKAMA HAKARET KABUL EDİLEMEZ"

Başkan Kınay, CHP Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında sosyal medya paylaşımları sonrası yaşanan sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Eleştiri ile hakaret arasındaki çizgiye dikkat çeken Kınay, hiçbir kamu makamına yönelik hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Ne seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, ne herhangi bir siyasi parti temsilcisine, ne de bir bürokrata yönelik hakaretin kabul edilmesi mümkün değildir" diyen Kınay, yaşanan sürecin belediye ve meclis adına üzücü olduğunu ifade etti. Konunun yargıya taşındığını hatırlatan Başkan Kınay, idari ve hukuki süreçlerin titizlikle takip edildiğini belirterek tüm meclis üyelerini daha hassas ve sağduyulu davranmaya davet etti. Karabağlar'ın hizmetlerle anılması gerektiğini vurgulayan Kınay, "Keşke bu talihsiz olay hiç yaşanmasaydı" diyerek konuşmasını tamamladı."

İLERİ YAŞ KOMİSYONU KURULDU

Karabağlar Belediye Meclisi'nde ayrıca İleri Yaş Komisyonu'nun kurulması da kararlaştırıldı. Komisyon üyeleri; Kemal Özdönmez, Ceren Leyla Gür Önalan, Mehmet Türkbay, Fatma Kuzu ve Uğur Özcan'dan oluştu.