Karabağlar'da 19 Mayıs Coşkusu: Bağımsızlık Yürüyüşü Yapıldı

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bağımsızlık Yürüyüşü" büyük bir coşkuya sahne oldu. Tüm vatandaşları yarın Gündoğdu Meydanı'na davet eden Belediye Başkanı Helil Kınay, "Bugün yürüdük, yarın koşacağız. Cumhuriyetimizi hep birlikte büyüteceğiz" diye konuştu.

Başkan Kınay, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derya Durnabaş ve ilçe yöneticileri, 19 Mayıs dolayısıyla ilçede düzenlenen "Bağımsızlık Yürüyüşü" öncesinde Poligon'dan Fahrettin Altay'a kadar esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek Türk bayrağı dağıttı.

Ziyaretler sırasında 19 Mayıs Pazartesi günü (yarın) saat 18.00'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek büyük miting için de davet yapıldı.

Bayrak dağıtımının ardından Fahrettin Altay Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklar ve meşalelerle Üçyol'daki 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'na yürüdü. Yürüyüşe AKUT ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verirken, vatandaşlar da balkonlardan alkışlarıyla coşkuya ortak oldu.

Yürüyüşün ardından 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşen buluşma, DJ performansıyla renklendi. Karabağlar sokakları müzikler eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Etkinlikte konuşan Kınay, "Bugün yürüdük, yarın koşacağız. Bizler bu ülkenin gerçek sahipleriyiz; gençler, kadınlar, emekçiler, çocuklar... Cumhuriyetimizi hep birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Özlale ise "Bugün sizlerle olmaktan büyük gurur duydum. 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda da aynı kararlılıkla bir araya gelerek Silivri'ye güçlü bir mesaj vermenizi istiyorum. Şairin dediği gibi: 'Akın var güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşi zaptı yakın.' Sizinle birlikte bu ülkeyi yeniden aydınlık günlere taşıyacağız" dedi.