Karabük\'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi

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Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Yenişehir Çamlık Caddesi'nde bir araya gelen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Birleşik Kamu-İş üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve CHP İl Başkanı Vedat Yaşar da katıldı.

Etkinlikte, konuşmaların ardından müzik dinletisi sunuldu.