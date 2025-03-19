Karabük'te "Gazze'ye destek konvoyu" oluşturuldu - Son Dakika
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Karabük'te "Gazze'ye destek konvoyu" oluşturuldu

Karabük'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

19.03.2025 01:16
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Karabük'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

Karabük Filistin'e Destek Platformu tarafından gerçekleştirilen "Gazze için araç konvoyu"na katılanlar, 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında bir araya geldi. Grup üyeleri, burada Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir içinde konvoy düzenledi.

Konvoyun ardından grup adına açıklama yapan İHH Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, İsrail'in on yıllardır Gazze ve Filistin'de zulümler işlediğini söyledi.

Saldırılar sebebiyle bugüne kadar yüz binlerce insanın şehit olduğunu belirten Şentürk, "7 Ekim sonrasındaki süreçte işgalciler, saldırılarını daha da artırdı. İsrail, 15 ay boyunca Filistin'deki insanlık dışı saldırıları ile tam anlamıyla bir soykırım yaptı. Yapılan saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli şehit oldu." dedi.

Şentürk, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra da ateşkese uymayıp saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ateşkes süreci içerisinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak bu gece ateşkesi bozan apertheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda, 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde, ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran siyonistler, barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi."

Tüm dünya halklarının tepkisini açıkça göstermesi gerektiğini vurgulayan Şentürk, "Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Bizler, Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından grup üyeleri dağıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

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