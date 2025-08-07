Karabük'te Yeniden Yangın

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.

Valilik açıklaması

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.