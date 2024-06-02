Karaburun açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Karaburun açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Karaburun açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket halindeki bir lastik bot içerisinde 40 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

02.06.2024 01:01
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İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, cuma günü saat 06.40 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında devriye görevinde olduğu sırada, hareket halindeki bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik botta bulunan 40 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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