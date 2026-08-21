Karaburunlular üç yıldır bozuk olan yolun yapılmasını bekliyor: “Batının göbeğinde yolumuz yok”

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Karaburun'un Hasseki Mahallesi'nde, Yeni Asır, Mursal ve Ardıçlı sitelerine ulaşımı sağlayan yolun yaklaşık üç yıldır bozuk olduğunu belirten vatandaşlar, araçlarının zarar gördüğünü, motosiklet ve yaya kazalarının yaşandığını söyledi. Karaburun Belediyesi'ne yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını öne süren vatandaşlar, "Batının göbeğindeyiz, yolumuz yok" diyerek yolun bir an önce onarılmasını istedi.

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Hasseki Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin sakinleri, yaklaşık üç yıldır bozuk olduğunu belirttikleri yolun ulaşımı güçleştirdiğini ve güvenlik açısından risk oluşturduğunu dile getirdi. Yeni Asır, Mursal ve Ardıçlı sitelerinde yaşayan vatandaşlar, yolun kullanılamaz halde olduğunu belirterek, bozuk yol nedeniyle araçlarının sık sık servise gittiğini, lastik ve alt takım hasarları oluştuğunu, yaya ve motosiklet kazaları yaşandığını dile getirdi. Daha önce farklı tarihlerde Karaburun Belediyesi'ne başvurduklarını ifade eden vatandaşlar, kendilerine yolun yapılacağı yönünde sözler verildiğini ancak aradan geçen sürede kalıcı bir çalışma yapılmadığını öne sürdü. Bölge sakinleri, yaz-kış kullanılan ve yaklaşık 150-200 haneye hizmet veren yol için belediyeden artık somut adım bekliyor.

"RİSK ÇOK FAZLA"

Yeni Asır Sitesi Yöneticisi Ünal Özdemir, "Yaklaşık 3 yıldır yolumuz kullanamayacak halde. Burada yaşayan 150-200 kişinin hem maddi hem manevi kayıpları var. Burada defalarca belediyeye başvurumuz var, dilekçelerimiz var, verilen sözler var, sözlü beyanları var fakat bununla ilgili herhangi bir gelişme şu ana kadar olmadı. İnşallah bundan sonra basın yoluyla yardımcı olurlar bize çünkü 200 kişinin burada mağduriyeti çok büyük sıkıntı. Kazalar oldu. Yolun sıkıntısı insan hayatını hiçe sayacak şekilde. Dolayısıyla bununla ilgili bir an önce adım atılmasını istiyoruz. Her gün kullanılan bir yol. Burada kışın da kalanlar var. Burada yaz kış ikamet ediyorum. Sitede de 20-30 kişi var bu anlamda yaz kış kalan. Araç kullanıyorlar ve her gün bu yolu benim eşim de kullanıyor. Maddi zararları, evet, çekiyoruz zaten ama bunun haricinde hayati boyutu, riski çok fazla. Dolayısıyla bir an önce bu yolun yapılmasını istiyoruz yetkililerden" dedi.

"GELEN BİR DAHA GELMİYOR"

Mursal Sitesi Yöneticisi Ersin Kızıldağ, "İki üç kere lastik patladı burada, iki kere alt takıma girdim. Şu yolların halini görürseniz hak verirsiniz bize. Yani bizim şikayetimiz bu, yapılsın bir an önce. Bizim sitede 18-20 adet ev var, dörder kişiden düşün. Bir de burası Haseki'yi kesen bir yol, köyü kesen bir yol, Çeşme'ye giden bir yol. Aynı zamanda Çeşme'ye kadar gider bu yol. Burada bir motorlu bayan düştü, ben kaldırdım. Ölebilirdi de. Kaldırdık, götürdük. Tedavisini yaptık. Ondan sonra ambulans çağırdık, yolladık. İnşallah olur. Hepimiz kurtuluruz bu dertten. Çok ama çok kötü. ya bir gelen bir daha gelmiyor yani" diye konuştu.

"BELEDİYE ÇOK DUYARSIZ"

Dokuz yıldır Karaburun'da ikamet eden Erdal Özdemir, "Üç yıldır yolumuz bozuk. Kişisel olarak müracaat edenler var. Belediyeye dilekçeler verildi ama ne yazık ki belediye bu konuda çok duyarsız kaldı. İnsanlar burada araçlarını bir yıl içinde tekrar ön bakımına, düzenine götürmek zorunda kalıyorlar. Motorla düşen kişiler oldu ki bunlardan bir tanesi site yöneticisi kardeşimiz. Sadece şunu söyleyebilirim: Ben bir ay, üç ay, evet, anlarım ama üç yıldır bu yolun yapılmaması, insan hayatının hiçe sayılması gerçekten çok üzücü. Belediye adına çok üzgünüm. En son kardeşim, belediye başkanıyla görüştü. Bu Haziran ayı içinde yolun yapılacağının sözünü aldı. Ama yine Haziran geçti, Temmuz geçti, sezon bitiyor. Biz yine aynı yolu aynı şekilde kullanmak zorunda kalıyoruz. Belediye çok duyarsız kalıyor bu konuda" şeklinde konuştu.

"BATININ GÖBEĞİNDE YOLUMUZ YOK"

Yolda yürümekte dahi zorlandığını ifade eden Funda Çekçi, "Üç yıldır biz burada çok büyük zorluklar çekiyoruz. Arabalarımız maalesef kullanamayacak durumlara geliyor. Her sene yaz tatilimizden sonra bir araba bakımına gitmek mecburiyetinde kalıyoruz. Onu da geçtim. Biz bu yolda yürümek istiyoruz. Doğası, manzarası, havası çok güzel olmasına rağmen yolda yürüyüş yapamıyoruz. Çünkü yol öyle bir halde ki engebeli, ayaklarımız takılıyor, düşen komşularım var, yürüyemedi, ayaklarını tedavi etmek zorunda kaldık, pansumanlar yapıldı. Eskiden doğuda yol yok, elektrik yok denirdi. Biz batıdayız, batının göbeğindeyiz, yolumuz yok. Biz bunu anlayamıyoruz. Biz bu kadar doğal güzelliklerin içerisinde mahrumiyet çeken insanlarız. Bu mahrumiyetimizin bir an önce giderilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARAÇLARIMIZ BOZULUYOR"

Mustafa Dinçer ise, "Yolumuzda kanalizasyon, İZSU çalışması oldu. Geçen sene yolumuz çok bozuldu. Üç senedir de yolumuz bozuk, satıhı bozuk. Araçlarımız bu yolu kullanamamakta. Yeni Asır Sitesi yukarıdaki, Mursal Sitesi yukarıdaki köye giden yolumuz, hattımız bozuk. Aşağıda da otele kadar olan kısmımız oldukça bozuk. Yol satıhı araçlarının kullanımına müsait değil, araçlarımız bozulmakta. Biz Yeni Asır Sitesi olarak kendi önümüzdeki 50-100 metrelik yeri taş döşeme yaptırdık. Altta Ardıç Sitesi de dahil olmak üzere. Aşağı yukarı 150-200'e yakın evin, yazlıkçının hizmet aldığı bir yol. Bu çalışmaların hızlanarak bir an önce nihayete ermesini, yolumuzun açılmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

KARABURUN BELEDİYESİ: İZSU ÇALIŞMALARINDAN KAYNAKLI PROBLEM

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Üç yıldır yolun bozuk olması gibi bir durum yok kesinlikle. Bir yıldır bile bozuk diyemeyiz en fazla birkaç ay olabilir. İZSU çalışmaları oluyor bölgemizde onlardan kaynaklı bir problemden bahsediliyor olabilir. Onun sorumluluğu da Büyükşehir Belediyemize aittir. Ama bölgede bulunan çukur gibi sorunları belediyemiz kendisi hallediyor. Büyükşehirin ekipleri de bölgede yolların düzeltilmesi için çalışmalara başladılar. Muhtarlarımız da köylülerimize bilgilendirmeyi yaptılar" dedi.